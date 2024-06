La Soluzione ♚ Una storica località sul Mincio La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GOITO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GOITO

Significato della soluzione per Una storica localita sul mincio: Per estensione si trova al terzo posto tra i comuni della provincia di Mantova. La località è sempre stata un importante snodo viario, vista la sua posizione strategica sulla sponda destra del Mincio, lungo tre direttrici principali: la "strada napoleonica interprovinciale Mantova-Brescia" (poi strada statale 236 Goitese), il percorso che collega Mantova (16 km a sud) e il lago di Garda (26 km a nord) e il tracciato dell'antica via Postumia fra Cremona (65 km a sud-ovest) e Verona (40 km a nord-est). Fa parte dei comuni dell'Alto Mantovano. Goito (Gùit in dialetto alto mantovano) è un comune italiano di 9 987 abitanti della provincia di Mantova in Lombardia.

Altre Definizioni con goito; storica; località; mincio; Una vittoria dei Piemontesi nel 1848; Famosa battaglia tra Piemontesi e Austriaci; Una storica fotocamera; Storica regione della Mesopotamia; Nota località del Biellese; Nota località umbra; Sfocia nel Po tra l Adda e il Mincio; Il lago da cui esce il Mincio;