Una squadra di Madrid

: Il Club Atlético de Madrid, abbreviato in lingua spagnola come Atleti e anche riferito a livello internazionale come Atletico Madrid, è una società calcistica spagnola con sede a Madrid e milita in Primera División, la divisione di vertice del campionato spagnolo di calcio. A livello internazionale è la terza squadra in Spagna per numero di titoli ufficiali vinti: 8. Nella bacheca del club figurano: 1 Coppa delle Coppe (1961-62), 3 Europa League (2009-10, 2011-12 e 2017-18), 3 Supercoppe UEFA (2010, 2012 e 2018) e 1 Coppa Intercontinentale (1974).

Italiano: Aggettivo: atletico m sing . (sport) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: a | tlè | ti | co. Pronuncia: IPA: /a'tltiko/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Sinonimi: aitante, forte, gagliardo, muscoloso robusto, vigoroso. armonico, bene strutturato. agonistico, ginnico, sportivo. Contrari: goffo, impacciato, legato, sedentario.