Una scolastica è la storia

: Materia – in fisica, qualsiasi oggetto che abbia massa e occupi spazio Materia – concetto filosofico Materia – sinonimo di disciplina didattica, oggetto di studio e apprendimento .

Italiano: Sostantivo: materia ( approfondimento) f sing (pl.: materie) . (fisica) (chimica) tutto ciò che occupa spazio e ha massa la materia dice allo spaziotempo come curvare.. (scuola) argomento di insegnamento la matematica è l'unica materia scientifica d'esame in tutte le scuole superiori.. (per estensione) (senso figurato) ciò che è soggetto ad essere suddiviso e/o è costituito da più parti, non in modo infinito.