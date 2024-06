Una possibilità concessa

: Nata per volontà di papa Bonifacio VIII che, il 20 aprile 1303, con la bolla pontificia In Supremae praeminentia Dignitatis, istituì a Roma lo Studium Urbis, con oltre 120 000 studenti (2022) è la più grande università d'Europa, a lungo l'unica università statale di Roma. L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (nota anche come Sapienza-Università di Roma, Sapienza o Uniroma1) è un'università statale italiana fondata nel 1303, tra le più antiche del mondo nonché la più antica della città romana.

Italiano: Sostantivo: facoltà ( approfondimento) f, inv . (scuola) (istruzione) insieme di corsi universitari facenti capo a una sola materia di riferimento Frequenta la facoltà di economia. facoltà scientifica, che studia la natura, il suo linguaggio e le applicazioni pratiche di quest'ultimo[1]. facoltà umanistica, che studia l'origine e l'evoluzione della società umana e delle sue manifestazioni[2].