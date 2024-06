Una mostra non fissa

: È una manifestazione itinerante, che rispetta un calendario annuale che segue quello delle popolari feste civili e religiose. Il luna park itinerante (o più comunemente le giostre o la fiera) è un luna park composto esclusivamente da attrazioni smontabili e trasportabili. Feste patronali, Carnevale e tanti momenti dell’anno sono caratterizzati dai luna park. Dai più grandi, a Genova e Torino, con oltre 150 attrazioni, a quelli presenti durante gli eventi più importanti in Puglia, Sicilia e Calabria il luna park raggiunge le località, grandi o piccole, dall’Alto Adige alla Sicilia, per portare questa forma di popolare divertimento in ogni località.

Italiano: Aggettivo: itinerante m e f sing (pl.: itineranti) . che si muove da un posto all'altro. Sillabazione: i | ti | ne | ràn | te. Pronuncia: IPA: /itine'rante/ . Etimologia / Derivazione: dal latino itinerans che deriva da iter cioè "viaggio" . Sinonimi: viaggiante, mobile. Contrari: fisso, stabile.