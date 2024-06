Una larvata tiratina d orecchi

: Si riassume solitamente nel seguente ragionamento: dato l'enorme numero di stelle nell'universo osservabile, è naturale pensare che la vita possa essersi sviluppata in un grande numero di pianeti e che moltissime civiltà extraterrestri evolute siano apparse durante la vita dell'universo. Il paradosso di Fermi, attribuito al fisico Enrico Fermi, sorge nel contesto di una valutazione della probabilità di entrare in contatto con forme di vita intelligente extraterrestre.

Italiano: Sostantivo: monito m sing (pl.: moniti) . avviso indiscutibile ed inderogabile. parole dette a qualcuno che, pur se in modo rigoroso, ma amorevolmente, talvolta suscitano riflessioni ed introspezione il monito può essere un consiglio di verità per accorgersi come e cosa poter migliorare oppure un tremendo castigo di oppressione e costrizione.. (per estensione) permettere che qualcuno si accorga di una lieve imperfezione che, con un piccolo aiuto amichevole, può appunto essere corretta, a cui si può ovviare poiché l'amico si era trattenuto da un monito sincero, il ragazzo ancora giovane fece una pessima figuraccia quindi il primo fu considerato in difetto.