Una gentildonna della reggia

: Con l'aggettivo cortigiano ci si riferisce a tutto ciò che è relativo a una corte, alla vita di corte (per es. La parola può anche essere sostantivo, e in tal caso individua chi vive presso una corte; il termine valletto viene spesso impiegato come sinonimo, soprattutto se si tratta di una persona giovane. Il termine "cortigiana " viene anche utilizzato in epoca moderna per riferirsi a donne praticanti il mestiere della prostituzione. : cerimonia cortigiana, poesia cortigiana).

Italiano: Sostantivo: cortigiana f sing (pl.: cortigiane) . (storia) prostituta medievale d'alto bordo. Sostantivo, forma flessa: cortigiana f sing . femminile di cortigiano. Sillabazione: cor | ti | già | na. Pronuncia: IPA: /korti'dana/ . Etimologia / Derivazione: femminile di cortigiano . Sinonimi: prostituta. (letterario) meretrice, etera. (volgare) puttana. (senso figurato) adulatrice, piaggiatrice.