Una formazione di piloti spericolati

: Pattuglia – unità militare che svolge compiti tattici/logistici operativi (sia di pattugliamento sia di altro tipo) Pattuglia (o squadriglia) – gruppo di 5-8 ragazzi nello scautismo Pattuglia – periodico politico culturale degli anni '40-'50 .

Italiano: Sostantivo: pattuglia ( approfondimento) f sing (pl.: pattuglie) . (militare) (diritto) piccola unità di militari, carabinieri, poliziotti... con compiti di sorveglianza e perlustrazione I carabinieri in pattuglia con l'Aprilia Caponord 1200 sono a dir poco esaltanti!.. pattuglia di servizio: moto o veicolo che, differentemente da quelli utilizzati normalmente dai militari delle forze dell'ordine, per esempio in borghese, presentano equipaggiamenti, armamenti, apparecchi o strumentazione tecnologici specifici ed il consueto design riconoscibile per ciascun corpo e/o sezione L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, top di gamma con una velocità massima di 307 Km/h, è la migliore pattuglia di servizio in dotazione alle forze dell'ordine.