Una creazione del barista

: Un cocktail (anticamente conosciuto in Italia con il nome di "bevanda arlecchina" o "polibibita") è una bevanda ottenuta tramite una miscela proporzionata ed equilibrata di diversi ingredienti alcolici, non alcolici e aromi. Il cocktail può presentare all'interno del bicchiere del ghiaccio, non presentarlo affatto (come alcuni cocktail invernali quali grog e punch), oppure può essere solo raffreddato con del ghiaccio. Un cocktail ben eseguito deve avere struttura, aroma e colore bilanciati; se eseguito senza l'uso di componenti alcoliche viene detto cocktail analcolico.

Italiano: Sostantivo: cocktail ( approfondimento) m . (forestierismo) (gastronomia) miscela di bevande alcoliche con altri ingredienti, tra cui zucchero, frutta, sciroppi dolci, ghiaccio e bevande non alcoliche. cocktail analcolico: miscela di bevande non alcoliche.. (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: Pronuncia mancante.