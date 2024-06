Trattenne Ulisse per sette anni

: . Calipso (in greco antico: a, Kalyps) è un personaggio della mitologia greca ed il suo nome deriva dal verbo greco kalýpto (apt), «nascondere» o «coprire». La divinità marina di Calipso è presente in svariate leggende dove viene indicata come una ninfa, una nereide od anche un'oceanina.

Greco antico: Nome proprio: a . Terza declinazione femminile in vocale (-) ossitona. Calipso. Pronuncia: Kalüps. Termini correlati: apt..