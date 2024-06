Tra i Teatini e i Casertani

: Isernia (, AFI: /i'zernja/; Sèrnia in dialetto isernino) è un comune italiano di 20 680 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Molise. Nel XIX secolo, dopo l'unità d'Italia fu luogo di reazione borbonica anti-unitaria. Tra i primi insediamenti paleolitici documentati d'Europa, nell'antichità fu una fiorente città sannita, capitale della Lega Italica e in seguito Municipium romano. Per il bombardamento subito durante la seconda guerra mondiale, Isernia è stata insignita della medaglia d'oro al valor civile.

Italiano: Aggettivo: isernino m sing . (geografia) di Isernia. Sillabazione: i | ser | nì | no. Pronuncia: IPA: /izer'nino/ . Etimologia / Derivazione: deriva da Isernia . Varianti: iserniano. Iperonimi: molisano.