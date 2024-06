Un tipo che non promette nulla di buono

: Amour braque – Amore balordo (L'amour braque) è un film del 1985 diretto da Andrzej Zulawski e interpretato da Sophie Marceau, Tchéky Karyo e Francis Huster, liberamente tratto dal romanzo L'idiota di Fëdor Dostoevskij. .

Italiano: Aggettivo: balordo . poco intelligente. (per estensione) persona tronfia e meschina ma ridicola e leggera, comunque pericolosa "Non cadere nella trappola di quei balordi, non ne vale la pena".. Sillabazione: ba | lór | do. Pronuncia: IPA: /ba'lordo/ . Etimologia / Derivazione: etimo incerto . Sinonimi: sciocco, sempliciotto, ingenuo, stolto, stupido, scriteriato, babbeo, tonto, scemo, grullo, pazzoide, svitato, stravagante.