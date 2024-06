La Soluzione ♚ Tipico quartiere di Praga La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MALA STRANA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MALASTRANA

Significato della soluzione per Tipico quartiere di praga: Il suo centro è la piazza Malostranské námestí su cui si affaccia la chiesa di San Nicola (Kostel svatého Mikuláše). Malá Strana (in tedesco Kleinseite, in italiano letteralmente "piccolo lato", spesso chiamato "Piccolo Quartiere") è uno dei quartieri di Praga, chiamato anche Menší mesto pražské (in italiano "Città minore di Praga"). Il quartiere è adiacente a Hradcany ed è abitato da una popolazione di 5687 praghesi.

Altre Definizioni con mala strana; tipico; quartiere; praga; Tipico dei casini; Tipico prodotto della gastronomia sarda; Storico quartiere di Genova; Un elegante quartiere di Roma; La regione con Praga; La Strana quartiere di Praga;