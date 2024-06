La terza zona del nono cerchio dell Inferno dantesco

: Il luogo compare anche nella Divina Commedia di Dante Alighieri, nella quale viene però descritto come un enorme lago ghiacciato situato sul fondo dell'Inferno, nella Giudecca, quarta sezione del nono cerchio, riservato ai traditori dei benefattori. Il Cocito ([ko'ito], in greco antico t - Kktos - e in latino Coctus) è, nella mitologia greca, uno dei cinque fiumi degli Inferi. Il nome può significare "lamento", "pianto" o "fiume di ghiaccio".

Italiano: Nome proprio: Tolomea f . nome proprio di persona femminile. Nella Divina commedia è il nome della 3° zona: i traditori degli ospiti; deriva da Tolomeo, fratello di Cleopatra, che fece uccidere Pompeo per ingraziarsi a Cesare.. Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .