Tarquinio: succedette ad Anco Marzio

: . ) originario di Tarquinia in Etruria, è stato il quinto re di Roma secondo la cronologia di Tito Livio, e regnò per 37 anni. Lucio Tarquinio Prisco (in latino Lucius Tarquinius Priscus; Tarquinia,. C. – 579 a.

Italiano: Nome proprio: Prisco ( approfondimento) m . nome proprio di persona maschile. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . . Altri progetti: Wikipedia contiene una voce riguardante Prisco.