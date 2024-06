Tagliato o risoluto

: In questa categoria possono rientrare gli attributi che indicano che una parte di figura (o pezza) è di smalto diverso da quello della intera figura, oppure quelli che indicano che la parte di figura (o pezza) in argomento è stata variata nella forma o nella posizione, oppure che la figura (o pezza) è dotata di elementi accessori di cui normalmente non dispone. Gli attributi araldici di modifica sono quelli che definiscono le modifiche, sia di forma che di smalto, apportate a una pezza o una figura che compare in uno stemma.

Italiano: Aggettivo: reciso m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (araldica) attributo araldico che si applica a teste, membra di animali, tronchi d'albero mozzati di netto, senza sfilacciature; per il tronco d'albero si usa anche l'attributo. Voce verbale: reciso . participio passato di recidere. Sillabazione: re | cì | so. Etimologia / Derivazione: participio passato di recidere .