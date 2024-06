Si sviluppa con segni secondo un tracciato regolare

: La lineare A è uno dei due sistemi di scrittura utilizzati nell'isola di Creta prima del sistema di scrittura dei greci micenei detto lineare B, insieme ai geroglifici cretesi. Questi due sistemi di scrittura furono scoperti da Arthur Evans, che diede loro i nomi utilizzati attualmente. Durante il periodo minoico, prima del dominio miceneo, la lineare A fu utilizzata come scrittura ufficiale nei palazzi e per i riti religiosi, mentre i geroglifici venivano utilizzati soprattutto sui sigilli.

Italiano: Sostantivo: alfa ( approfondimento) f . prima lettera dell'alfabeto greco , a, corrispondente alla lettera A, a dell'alfabeto latino. inizio di qualcosa, in contrapposizione ad omega dire tutto dall' alfa all' omega.. totalità. essenza Ego sum alpha et omega, principium et finis (Apocalisse, 1,8; 21,6; 22,13).. nelle iscrizioni sepolcrali, simbolo dell' eterna presenza del Cristo Lo ben che fa contenta questa corte, Alfa e O è di quanta scrittura Mi legge Amore o lievemente o forte (Dante, XXVI, 15-18).