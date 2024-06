Sussidi per studenti universitari

: In italiano, viene comunemente e impropriamente chiamata S sorda o aspra il fonema /s/ (come in sasso /'sasso/, fricativa alveolare sorda), in contrapposizione al fonema /z/ (come in sbaglio /'zbao/, fricativa alveolare sonora), che è detto s sonora o dolce. I due fonemi in italiano sono rappresentati entrambi dal grafema S. La loro distribuzione è però perlopiù complementare e non crea problemi d'incertezza, eccetto in posizione intervocalica (cioè tra due vocali nel corpo di una parola): in questa posizione, e in questa soltanto, possono presentarsi entrambi i fonemi, creando anche, ma solo in un numero ristretto di casi, delle coppie minime (es.

Italiano: Sostantivo: presalario m sing(pl.: presalari) . (scuola) (diritto) (economia) somma di denaro corrisposta dallo stato a studenti meritevoli ma in difficoltà economiche. Sillabazione: pre | sa | là | rio. Pronuncia: IPA: /presa'larjo/ . Etimologia / Derivazione: da pre- e salario .