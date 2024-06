Un susseguirsi di avventure

: Re di Itaca, figlio di Laerte, è uno degli eroi achei descritti da Omero nell'Iliade e nell'Odissea, che lo vede come protagonista e dal quale prende il nome. Ulisse (dal latino Ulixes, -is) o Odisseo (in greco antico: dsse, AFI: [odysseús]) è un personaggio della mitologia greca. Uomo di grande astuzia e intelligenza, è frequentemente in contrasto con gli dèi (come Poseidone, la cui ira fu la causa di molte delle sue peripezie) ed i suoi stratagemmi per vincere i propri nemici o scampare a grandi pericoli sono divenuti celebri.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: peripezie f pl . plurale di peripezia. Sillabazione: pe | ri | pe | zì | e. Etimologia / Derivazione: vedi peripezia . Sinonimi: disavventure.