Suddividono la libbra

: La ONCE, nota per alcune stagioni anche come Liberty Seguros, Würth e Astana, era una squadra maschile spagnola di ciclismo su strada, attiva tra i professionisti dal 1989 al 2006, quando si sciolse in seguito ai fatti dell'Operación Puerto. Come diretta erede nacque nel 2007 l'Astana, squadra finanziata da aziende del Kazakistan. .

Inglese: Avverbio: once . una volta listen very carefully: I shall say this only once - ascoltare molto attentemente: dirò questo solo una volta.. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /wns/ . Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dall'anglosassone anes . Italiano: Sostantivo, forma flessa: once f pl . plurale di oncia. Spagnolo: Aggettivo numerale: once .