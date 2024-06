Le studia chi si scervella

: 14989 Tutte è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1997, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,7760011 UA e da un'eccentricità di 0,2851678, inclinata di 16,53453° rispetto all'eclittica. .

Italiano: Aggettivo, forma flessa: tutte f pl . un gruppo femminile, tutto insieme le tue sorelle sono tutte qui.. Sillabazione: tùt | te. Pronuncia: IPA: /'tutte/ . Etimologia / Derivazione: vedi tutto. Citazione: Sinonimi: intere, integre, intatte, complete, indivise, totali, universali, globali, comprese, incluse. Proverbi e modi di dire: non tutte le ciambelle riescono col buco: non tutto riesce come si vuole.