La Soluzione ♚ Spiaggia di Rio de Janeiro La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : COPACABANA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. COPACABANA

Significato della soluzione per Spiaggia di rio de janeiro: . È una delle quattro località individuate per ospitare le gare delle olimpiadi estive del 2016, insieme a Deodoro, Barra da Tijuca e Maracanã. Copacabana è un quartiere (bairro) della Zona Sud della città di Rio de Janeiro in Brasile, noto per la sua spiaggia sabbiosa lunga circa 6 chilometri.

Altre Definizioni con copacabana; spiaggia; janeiro; Una nota spiaggia di Rio; Una crema per quando si ritorna dalla spiaggia; Una spiaggia del Veneto; de Janeiro; Quello di Zucchero sovra­sta Rio de Janeiro;