spedire mandare

: Il termine SMS (sigla dell'inglese Short Message Service, servizio messaggio breve) è utilizzato per riferirsi a un servizio di telefonia mobile per inviare brevi messaggi di testo da un telefono cellulare a un altro, ed è per estensione comunemente usato in italiano per indicare ogni singolo messaggio inviato con tale servizio. SMS consente di inviare a un telefono cellulare un messaggio di 160 caratteri alfanumerici codificati a 7 bit.

Italiano: Verbo: Transitivo: inviare (vai alla coniugazione) . mandare merci o persone in un posto. Sillabazione: in | vi | à | re. Pronuncia: IPA: /invi'are/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo inviare ossia "entrare in cammino, percorrere una strada" . Sinonimi: far avere, far pervenire, indirizzare, inoltrare, mandare, spedire, trasmettere. (di persona) spostare, trasferire.