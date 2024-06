Spaventato a morte

: La caduta della Casa degli Usher (The Fall of the House of Usher) è un racconto del terrore scritto da Edgar Allan Poe. Il racconto venne pubblicato per la prima volta nel 1839 sul periodico The Graham's Lady and Gentleman's Magazine, in seguito nella raccolta Racconti del grottesco e dell'arabesco. . È conosciuto anche coi titoli La rovina della Casa degli Usher e Il crollo della Casa Usher.

Italiano: Aggettivo: atterrito m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Voce verbale: atterrito . participio passato di atterrire. Sillabazione: at | ter | rì | to. Pronuncia: IPA: /atter'rito/ . Etimologia / Derivazione: vedi atterrire . Sinonimi: spaventato, terrorizzato, impaurito, sbigottito, inorridito. Contrari: tranquillizzato, incoraggiato, rincuorato, rianimato.