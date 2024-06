Soddisfa l amor proprio

: L'Elogio della follia (titolo originale in latino Moriae encomium; in greco a µ, Morias enkomion; in olandese Lof der Zotheid) è un saggio scritto in latino da Erasmo da Rotterdam nel 1509 e pubblicato per la prima volta nel 1511. L'opera fu redatta e completata in prima stesura nel giro di una settimana, mentre Erasmo soggiornava con Tommaso Moro nella residenza di quest'ultimo a Bucklersbury.

Italiano: Sostantivo: elogio ( approfondimento) m sing (pl.: elogi) . discorso o scritto di lode solitamente di carattere solenne. Voce verbale: elogio . prima persona singolare dell'indicativo presente di elogiare. Sillabazione: e | lò | gio. Pronuncia: IPA: /e'l:d:o/ . Etimologia / Derivazione: dal latino elogium . Citazione: Sinonimi: approvazione, complimento, encomio, incensamento, lode, panegirico, plauso,.