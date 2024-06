Un sistema per affidare un patrimonio in gestione

: Nulla ha a che vedere con l'istituto in argomento il termine antitrust, insieme di norme/istituzione a garanzia della effettiva concorrenza nei mercati economici: in tale caso il termine inglese "trust" è da intendersi nella sua accezione di "cartello" o "accordo" fra imprese (solitamente in regime di oligopolio su scala nazionale o internazionale) idoneo a incidere negativamente sulle normali dinamiche del mercato libero e concorrenziale. "fiducia" in inglese) o fondo fiduciario è un istituto del sistema giuridico di common law, sorto nell'ambito della giurisdizione di equity, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale (isolamento e protezione di patrimoni, gestioni patrimoniali controllate e in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale). Il trust (lett.

Italiano: Sostantivo: trust ( approfondimento) . (forestierismo) (diritto) (economia) nei paesi dove vige il diritto inglese, coalizione di imprese affini dal punto di vista produttivo e contrattuale, poste sotto una sola direzione col fine di migliorare la qualità dei prodotti, le relazioni professionali e la capacità di affrontare la concorrenza. Sillabazione: lemma non sillababile perché di origine inglese .