Sistema che si adotta

: Esso consiste nella raccolta di dati empirici sotto la guida delle ipotesi teoriche da vagliare e nella analisi rigorosa, logico-razionale e, dove possibile, matematica di questi dati: come enunciato per primo da Galileo, associando le «sensate esperienze» alle «necessarie dimostrazioni». Il metodo scientifico è la modalità con cui la scienza procede per raggiungere una conoscenza della realtà affidabile e verificabile.

Italiano: Sostantivo: metodo ( approfondimento) m sing (pl.: metodi) . (storia) (filosofia) (sociologia) (statistica) insieme di regole e principi che permettono di acquisire specifiche conoscenze di un certo argomento Galileo Galilei introdusse nella scienza il metodo sperimentale.. (matematica) (fisica) metodo scientifico: modalità tipica con cui la scienza procede per raggiungere una conoscenza della realtà oggettiva, affidabile e verificabile, e che sia ritenuta esatta dalla maggior parte delle persone, da una parte con la raccolta di dati empirici con ipotesi e teorie da vagliare, e dall'altra nella loro dimostrazione con la messa in atto di concetti né riducibili né riguardanti l'esperienza.