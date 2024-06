Sia fatta la Sua volontà

Italiano: Nome proprio: Dio ( approfondimento) m . (religione) entità soprannaturale, considerata dal punto di vista ontologico come trascendente e/o immanente, il cui rapporto con l'essere umano – interpretato diversamente a seconda dei vari tipi di credo – prende il nome di religione la forza verso Dio è oltre il normale desiderio dell'intenzione.. (per estensione) creatore e padrone dell'universo tutti gli esseri umani sanno cosa significa sentire fede in Dio: molti però non sanno che appunto ormai ognuno ne è consapevole.