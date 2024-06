senza requie

: La distribuzione dei dischi è stata affidata alla Venus. È stata fondata nel 1998 da Nicolò Gasparini, leader dei Peter Punk. La Agitato Records è stata un'etichetta discografica indipendente italiana con sede a Roncade, in Veneto. L'etichetta raccoglie gruppi punk rock, melodic hardcore, ska e hardcore punk italiani. .

Italiano: Aggettivo: agitato m sing . (di mare) che è ondoso. (di oggetto, sostanza) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (senso figurato) (di persona) che è irrequieto. (per estensione) (senso figurato) timorato e, talvolta, con paura apparente o "celata". (per estensione) che vuole evitare pericoli e/o rischi ma con difficoltà. (araldica) attributo araldico che si applica al mare le cui onde, di smalto diverso, sono tratteggiate in forma di cavalloni.