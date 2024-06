Si sente per le cose lontane e passate

: La nostalgia (parola composta dal greco st, ritorno, e , dolore; "dolore del ritorno") è un’emozione caratterizzata da un senso di tristezza e rimpianto per la lontananza da persone o luoghi cari o per un evento collocato nel passato che si vorrebbe rivivere. Può essere una sensazione paradossalmente triste e contemporaneamente felice, triste perché il momento a cui si riferisce non è più presente, e felice perché l'emozione permette di riviverlo nella memoria.

Italiano: Sostantivo: nostalgia ( approfondimento) f sing (pl.: nostalgie) . (psicologia) stato di malessere dettato dal rimpianto di luoghi lontani o vicende passate avere nostalgia della propria patria. avere nostalgia dell'infanzia.. (per estensione) dolce riflessione rispetto al vissuto trascorso. Sillabazione: no | stal | gì | a. Pronuncia: IPA: /nostal'dia/ . Etimologia / Derivazione: dal greco antico st ovvero "ritorno" e ossia "dolore", quindi "dolore perché si vuole ritornare" .