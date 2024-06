scrivono versi

: L'espressione poeta maledetto (in francese poète maudit) qualifica in generale un poeta (ma anche un musicista, o artista in genere) di talento che, incompreso, rigetta i valori della società, conduce uno stile di vita provocatorio, pericoloso, asociale o autodistruttivo (in particolare consumando alcol e droghe), redige testi di una difficile lettura e, in generale, muore ancor prima che al suo genio venga riconosciuto il suo giusto valore.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: poeti m pl . plurale di poeta Dante Alighieri e Francesco Petrarca sono stati due poeti.. Voce verbale: poeti . seconda persona singolare dell'indicativo presente di poetare. prima persona singolare del congiuntivo di poetare. seconda persona singolare del congiuntivo di poetare. terza persona singolare del congiuntivo di poetare. terza persona singolare dell'imperativo di poetare.