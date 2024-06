Si scrive giorno per giorno

: Dal punto di vista della tipologia testuale è la forma che di solito rivela la parte più intima dell'autore. Un diario è una forma narrativa in cui il racconto – reale o di fantasia – è sviluppato cronologicamente, spesso scandito ad intervalli di tempo regolari, solitamente a giorni. il diario è, in poche parole, un testo in cui vengono annotati avvenimenti personali e importanti per ciascuno di noi, come: avvenimenti politici, sociali, economici, osservazioni di carattere scientifico, eccetera.

Italiano: Sostantivo: diario ( approfondimento) m sing (pl.: diari) . (letteratura) forma narrativa dove un racconto reale o di fantasia viene sviluppato cronologicamente, spesso scandito con intervalli di tempo regolari, di solito a giorni. Sillabazione: di | à | rio. Pronuncia: IPA: /di'arjo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino diarium cioè "vitto giornaliero" (derivato dal latino dies, giorno) dal greco dia-reo cioè "attraverso lo scorrere" del tempo ovviamente .