Li scelgono i tipografi prima di comporre

: Il tipo di carattere, o più comunemente typeface o carattere tipografico, in tipografia e in informatica, è un insieme di caratteri tipografici caratterizzati e accomunati da un certo stile grafico o intesi per svolgere una data funzione. Spesso si tende a confondere il termine Font con la tipologia del carattere, questi invece indica la raccolta di file che permettono di applicarli nei programmi di videoscrittura.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: caratteri m pl . plurale di carattere. Sillabazione: ca | ràt | te | ri. Etimologia / Derivazione: vedi carattere. Sinonimi: segni, lettere.