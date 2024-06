scagliare ingiurie

: Medea (dea, Mdeia) è una tragedia di Euripide, andata in scena per la prima volta ad Atene alle Grandi Dionisie del 431 a. C. Benché l'opera sia considerata uno dei capolavori di Euripide, si classificò soltanto al terzo posto, dietro due opere di Euforione (figlio di Eschilo), vincitore, e di Sofocle, secondo classificato, i cui titoli non ci sono stati tramandati. La tetralogia tragica di cui faceva parte comprendeva anche le tragedie perdute Filottete e Ditti ed il dramma satiresco I mietitori.

Italiano: Verbo: Intransitivo: inveire (vai alla coniugazione) (ausiliare: avere; con la preposizione contro) . offendere verbalmente con tono di voce alto e minaccioso. (per estensione) gridare dicendo parole volgari contro qualcuno. lanciarsi, avventarsi con furore verbale contro qualcuno o qualcosa, investendolo con invettive, con rabbiose accuse giustificate o meno, parole di fuoco oppure aggredendolo con vituperi; da considerarsi obsoleto o improprio (in quest'ultimo caso forse per contaminazione di infierire) l'uso che estende il significato del verbo ad azioni di una violenza che travalica le parole.