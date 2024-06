Il romanzo con Pierre Bezuchov e Natascia Rostova

: Scritto tra il 1863 e il 1869 e pubblicato per la prima volta tra il 1865 e il 1869 sulla rivista Russkij Vestnik, riguarda principalmente la storia di due famiglie, i Bolkonskij e i Rostov, tra le guerre napoleoniche, la campagna napoleonica in Russia del 1812 e la fondazione delle prime società segrete russe. Guerra e pace, noto anche come La guerra e la pace (in russo , 'Vojnà i mir', nell'ortografia originale pre-riforma, ; AFI: [vj'na i 'mir]) è un romanzo storico di Lev Tolstoj di fama mondiale.

Italiano: Sostantivo: pace ( approfondimento) f sing (pl.: paci) . stato di quiete. (militare) (sociologia) (politica) (diritto) assenza di stato di guerra nei rapporti fra stati oppure all'interno di uno stesso stato, assicurata anche dalla mancanza di ogni forma di violenza e garantita dal rispetto dei diritti dei popoli e dei singoli individui così come infranta dinanzi alle ingiustizie, la pace è anche il compiacimento nel rispetto delle leggi corrette.