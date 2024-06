riunione convegno

: Utilizza i network peer-to-peer, eDonkey e Kad, quest'ultimo basato su un'implementazione del protocollo di rete Kademlia. Ha tra i suoi punti di forza la semplicità e la pulizia dell'interfaccia grafica, la disponibilità in più di quaranta diverse lingue, una vasta ed attiva comunità di utenti che mantengono vivo il progetto. eMule è un software applicativo open source dedicato alla condivisione dei file basato sul peer-to-peer e scritto in linguaggio C++ per il sistema operativo Microsoft Windows; OSX e Linux.

Italiano: Sostantivo: adunanza f sing (pl.: adunanze) . l'adunarsi di persone, di solito in un locale chiuso, per discutere su questioni di interesse generale. le persone adunate Mosse quel dire delle turbe i petti, e fremea l'adunanza (V. Monti).. raccolta di cose. Sillabazione: a | du | nàn | za. Pronuncia: IPA: /adu'nantsa/ . Etimologia / Derivazione: deriva da adunare . Sinonimi: adunata, assemblea, concilio, congresso, consesso, consiglio, convegno, dieta, incontro, raccolta, raduno, riunione, simposio.