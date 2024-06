La risposta a una lettera

: In caso contrario la sua posizione (cioè il suo posizionamento non ordinario) deve essere blasonata. Una figura isolata è, in araldica, normalmente posta al centro della tavola di aspettazione. Anche le figure ripetute in numero sono disposte secondo regole ben precise. Esempio: «di rosso alla corona d'oro posta in capo». .

Italiano: Sostantivo: riscontro m sing (pl.: riscontri) . verifica di una corrispondenza. (diritto) (economia) (commercio) (finanza) verifica di un bilancio. Voce verbale: riscontro . prima persona singolare dell'indicativo presente di riscontrare. Sillabazione: ri | scón | tro. Pronuncia: IPA: /ris'kontro/ . Etimologia / Derivazione: vedi riscontrare . Sinonimi: accertamento, collazione, comparazione, conferma, confronto, controllo, convalida, esame, paragone, raffronto, revisione, riprova, verifica.