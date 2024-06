Riparo a pensilina

: La tettoia (derivato dal latino tectoria, plurale di tectorium che si traduce in "copertura", dall'aggettivo tectorius col significato di "che serve a coprire") è un elemento architettonico composto da una struttura sopraelevata portante ancorata su più punti e aperta nella zona sottostante fissata in alto ad mo' di copertura, costituita in vari materiali quali legno, tessuto o metallo, in grado di fornire a persone o cose, ombra o riparo dagli agenti atmosferici e dalle intemperie come sole, grandine, neve e pioggia.

Italiano: Sostantivo: tettoia ( approfondimento) f sing (pl.: tettoie) . (architettura) copertura, in genere provvisoria, sporgente o precaria, atta a proteggere dalle intemperie macchinari, prodotti agricoli o altri materiali. Sillabazione: tet | tó | ia. Pronuncia: IPA: /tet'toja/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tectoria, plurale di tectorium ossia "copertura" . Sinonimi: capannone, pensilina, portico.