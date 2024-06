Rende tutti più buoni

: Festa centrale dell'anno liturgico cristiano, è preceduta dal tempo dell'Avvento o del digiuno della Natività e dà inizio al tempo di Natale, che storicamente in Occidente dura dodici giorni e culmina nella dodicesima notte. Il Natale è la festa annuale che commemora la nascita di Gesù, osservata principalmente il 25 dicembre come celebrazione religiosa e culturale da miliardi di persone in tutto il mondo.

Italiano: Sostantivo: Natale ( approfondimento) m inv . (religione), (cristianesimo) festa cristiana che commemora la nascita di Gesù Cristo, la cui ricorrenza cade il 25 dicembre. Sillabazione: Na | tà | le. Pronuncia: IPA: /na'tale/ Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dal latino natal che deriva da natus, participio passato di nasci . Citazione: Parole derivate: natalizio, rosa di Natale, stella di Natale, albero di Natale, Babbo Natale.