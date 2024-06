regalo natalizio

: . La strenna (dal latino strena, con probabile origine sabina; letteralmente in italiano "regalo di buon augurio") è un regalo che è d'uso e costume sociale fare o ricevere durante il periodo delle festività quali Natale, Pasqua o Capodanno, da parte di conoscenti quali parenti o amici oppure da parte di un'azienda ai suoi dipendenti o clienti.

Italiano: Sostantivo: strenna ( approfondimento) f sing (pl.: strenne) . regalo che si fa in occasione di solenni festività annuali, come il Natale. (storia) presso gli antichi Romani, dono che i cittadini offrivano dapprima al re e poi si scambiavano tra di loro in occasione di alcune festività (specialmente in occasione delle calende di gennaio). raccolta di prosa, poesie, ecc. pubblicata a capodanno.