Realizza i censimenti in Italia

: L'Istituto nazionale di statistica (conosciuto anche come Istat) è un ente pubblico di ricerca italiano che si occupa dei censimenti generali della popolazione, dei servizi e dell'industria, dell'agricoltura, di indagini campionarie sulle famiglie e di indagini economiche generali a livello nazionale. L'operato dell'istituto è supervisionato dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha il compito di garantire l'imparzialità e la completezza dei dati raccolti e pubblicati.

Italiano: Acronimo / Abbreviazione: ISTAT ( approfondimento) . (economia) (statistica) istituto di statistica, organo tecnico alle dipendenze del governo italiano, col fine di compilare e pubblicare statistiche sull'andamento dell'economia e della società in Italia Per il 2018 l'ISTAT ha dichiarato un aumento delle occupazioni... Bene per i giovani!.. Sillabazione: . Pronuncia: Etimologia / Derivazione: