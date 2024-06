radici dolciastre

: La carota spontanea (Daucus carota ssp. La carota (Daucus carota L. , 1753) è una pianta erbacea dal fusto di colore verde e le radici di colore variabile dal bianco al nero, appartenente alla famiglia delle Apiaceae; è anche uno dei più comuni ortaggi, e il suo nome deriva dal latino tardo carota, a sua volta dal greco antico at, karoton. carota) è diffusa in Europa, in Asia e nel Nord Africa.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: carote ( approfondimento) f pl . (botanica) plurale di carota le fibre insolubili non modificano il tasso di colesterolo ma favoriscono la digestione: si trovano nel pane integrale, nei cereali, nelle carote, nei cavoletti di Bruxelles, nei cavolfiori, nelle barbabietole, nelle prugne e nelle bucce delle mele.. Sillabazione: ca | rò | te. Etimologia / Derivazione: vedi carota .