Quello societario è formato dallo staff di dirigenti

: Organo – in anatomia, un insieme di tessuti in grado di svolgere una determinata funzione Organo – strumento musicale a tastiera Organo – in diritto, persona fisica o insieme di persone fisiche che agiscono per una persona giuridica, compiendo atti giuridici Organo – arma da fuoco pluricanna montata su affusto .

Italiano: Sostantivo: organo ( approfondimento) m sing (pl.: organi) . (generico) elemento che, unitamente ad altri elementi simili, permette di organizzare. (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) organo anatomico umano, o insieme di tessuti che svolgono una certa funzione all'interno dell'organismo. (obsoleto) organo refrigerante, o antico apparato refrigerante casalingo formato di tubi di stagno.