Quello misto è a base di pesce

: Lo gnocco fritto (in emiliano centrale: gnocc frett, gnocc, gnoch frétt, gnoc frètt oppure ‘l gnoc; gnoc fritt nel dialetto della bassa emiliana) è un prodotto agroalimentare tradizionale tipico delle province di Modena, Parma e Reggio Emilia. La pietanza è peraltro diffusa in tutta la bassa pianura emiliana e in parte di quella lombarda, per questo è conosciuta anche con altri nomi, tra cui crescentina (Bologna; da non confondersi con la crescentina modenese, che a Bologna è chiamata tigella), torta fritta (Parma e Cremona), chisulén o chisolino (nella pianura nordorientale piacentina), pinzino (Ferrara) o pinsìn (Mantova).

Italiano: Aggettivo: fritto m sing . di alimento cotto per immersione in un grasso bollente, solitamente olio, burro o strutto ho mangiato dell'uovo fritto in padella.. (senso figurato) reiterato con monotonia. Sostantivo: fritto m sing (pl.: fritti) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. fritto misto: caratteristico piatto con pesce fritto di vario genere, soprattutto totani e gamberi o gamberetti ma anche triglie, ecc e con un pesce fritto più grande come portata principale appunto nella stessa porzione, spesso servito con sale e limone a parte da aggiungere a discrezione dell'ospite o cliente.