Prontuari per poeti

: . Il rimario è un'opera lessicografica affine ai comuni dizionari, dai quali si distingue per la particolarità dell'ordine in cui sono esposti i lemmi. In esso, infatti, le voci di dizionario sono esposte in base alla stringa che inizia con la vocale tonica e finisce con l'ultimo carattere della parola.

Italiano: Voce verbale: rimi . seconda persona singolare dell'indicativo presente di rimare. prima persona singolare del congiuntivo presente di rimare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di rimare. terza persona singolare del congiuntivo presente di rimare. terza persona singolare dell'imperativo di rimare. Etimologia / Derivazione: vedi rimare .