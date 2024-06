Si fa presso certi enti

: Con volontariato si intende lo svolgimento volontario di un'attività non retribuita. Il volontariato può essere svolto in maniera individuale o collettivamente, in associazioni costituite per specifici scopi benefici. Nella maggior parte dei casi si tratta di attività socialmente utili, come l'aiuto a persone in condizioni di indigenza, o che necessitano di assistenza, oppure il fronteggiare emergenze occasionali o il prestare opera e mezzi nell'interesse collettivo.

Italiano: Sostantivo: volontariato ( approfondimento) m inv . (diritto) servizio gratuito prestato in favore della collettività fa volontariato nella protezione civile.. (militare) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: vo | lon | ta | rià | to. Pronuncia: IPA: /volonta'rjato/ . Etimologia / Derivazione: da volontario, dal latino voluntarius .