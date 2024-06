Il preparatore della squadra sportiva

: Prodotto dai DreamWorks Animation e distribuito dalla Paramount. Dragon Trainer (How to Train Your Dragon) è un film d'animazione del 2010 diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois. Tratto dal libro Come addestrare un drago scritto nel 2003 da Cressida Cowell, la pellicola, ambientata nel mondo dei Vichinghi, è incentrata sulla storia di un gracile ragazzo di 15 anni, Hiccup, che fatica ad ambientarsi e a dimostrare il suo valore in qualità di uccisore di draghi (occupazione principale di ogni vichingo), ma lui è destinato a infrangere ogni tradizione.

Italiano: Sostantivo: trainer m inv . (forestierismo) (sport) persona addetta all'allenamento sportivo di una persona o di una squadra o di animali. (forestierismo) chi in un'azienda istruisce altri membri della stessa. Sillabazione: trai | ner. Pronuncia: IPA: /'triner/ . Etimologia / Derivazione: dall'inglese trainer dal medesimo significato . Sinonimi: (persona addetta all'allenamento) allenatore, mister, tecnico.