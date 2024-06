Si pratica per pietà

: L'eutanasia (letteralmente buona morte, dal greco eaasa, composta da e-, bene, e at, morte) è il procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo la cui qualità della vita sia permanentemente compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica. . Essa, in base alle modalità di esecuzione, si divide in varie tipologie.

Italiano: Sostantivo: eutanasia ( approfondimento) f sing (pl.: eutanasie) . (medicina) morte indolore un no all'accanimento terapeutico non significa legittimare l'eutanasia.. (per estensione) in alcuni Paesi equivale a condurre volontariamente e con strumenti medici un paziente alla morte, paziente che, assieme ad alcune autorità mediche e talvolta ai familiari, ha deciso di morire il conforto di un morente da parte di persone care non autorizza legalmente ad accettare e a compiere l'eutanasia, che è comunque cosa differente dal biotestamento.