Un popolo del Kenia

: I Masai (o Maasai) sono un popolo nilotico che vive sugli altopiani intorno al confine fra Kenya e Tanzania. Considerati spesso nomadi o semi-nomadi, sono in realtà tradizionalmente allevatori transumanti e oggi spesso addirittura stanziali (soprattutto in Kenya). La transizione a uno stile di vita stanziale si accompagna a quella dall'allevamento all'agricoltura come fonte primaria di sostentamento; questa trasformazione è evidente nei clan masai kenioti come Kaputiei, Matapato e Kikunyuki e in Tanzania presso gli Arusha.

Italiano: Sostantivo: acqua ( approfondimento) f sing (pl.: acque) . (chimica inorganica) sostanza formata da molecole composte di due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno, presente in natura allo stato liquido, solido (confronta con ghiaccio) e gassoso (confronta con vapore). (filosofia) uno dei quattro elementi fondamentali della filosofia antica, dell'alchimia e dell'astrologia (confronta con Acqua) Talete è il filosofo che riteneva che l'acqua fosse il principio della vita e del cosmo.