La Soluzione ♚ Pianticella a spiga dai fiori azzurri La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ISSOPO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per Pianticella a spiga dai fiori azzurri: . È una pianta erbacea molto antica coltivata per le sue proprietà terapeutiche (espettoranti, digestive) e per gli usi in cucina. ) è una pianta aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiaceae e al genere Hyssopus. L'issopo officinale (Hyssopus officinalis L.

Altre Definizioni con issopo; pianticella; spiga; fiori; azzurri; Pianticella da svincolo autostradale; Pianticella aromatica; Fa la spiga come il grano; Filamento di spiga; I fiori propri degli innamorati; Delicati fiori tropicali; Ha zampe nere e occhi azzurri; Un felino domestico dai caratteristici occhi azzurri;